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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında öğrencilere hitaben "Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz." şeklinde konuştu.

İç Politika 22.04.2022, 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik eden Erdoğan, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyorum. Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal oldu ve onun için de ramazan ayının başından itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azimüşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.

Erdoğan, bugünkü iftar sofralarını kendileriyle paylaştığı için öğrencilere ayrıca teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Her birinize önce okulunuzda, ardından da mesleki kariyeriniz başta olmak üzere hayatınızın her alanında Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum. Bizim okul hayatımız, Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımız da hem koalisyonların yol açtığı istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis, bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerin ve hizmetlerin penceresinden gördünüz, tanıdınız. Bu süreçte elbette sizler de ülkemizin yaşadığı farklı sınamalara şahit oldunuz. Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son 7-8 yıldır yaşadığımız hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye, bir taraftan son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan da işte bu tür yeni tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik."

Ülkeyi, bundan 11 yıl önce millete ilan ettikleri 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya bu gençliğin göndereceği evet uzay araçlarının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik." 

Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını söyledi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Mimar Sinan Yurdu #iftar
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