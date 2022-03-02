Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı.
İç Politika 02.03.2022, 18:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakü’yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/HLA6qNnGc0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2022
Kaynak: AA
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