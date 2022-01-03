Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'e kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Akdeniz’in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye’nin özeti Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum. pic.twitter.com/2xxlLKk22c — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2022