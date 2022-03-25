Cumhurbaşkanı Erdoğan kokpitte pilotlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti, pilotlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.
Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı’nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nG32NtVc5m— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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