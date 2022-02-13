Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
İç Politika 13.02.2022, 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/0qRLeqc4en— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2022
Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.
Kaynak: AA
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