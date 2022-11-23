banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İYİ Partili başkan AK Parti'ye geçiyor

Aydın Nazilli Belediyesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa etti. Özcan'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

İç Politika 23.11.2022, 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İYİ Partili başkan AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İyi Parti’ye yaptığı "milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirme" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nda HDP ile gizli ortaklık yürüttüğü gerekçesiyle eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın çağrısına kapıyı kapatırken, parti içerisindeki rahatsızlık ise gün yüzüne çıkıyor.

İyi Parti'nin gidişatından rahatsız olan isimlerden birisi de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan.

İYİ PARTİ'DEN KOPTU

Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak, Nazilli İyi Parti teşkilatını kuran isim olarak bilinen Başkan Kürşat Engin Özcan, 31 Mart 2019 seçimlerinde Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

Nazillihavadis gazetesinin haberine göre, Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa etti. Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

"HAYIRLI OLUR İNŞALLAH"

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı yetkilileri de Özcan'ın partilerine katılacağını doğruladı. AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in, Özcan'ın kendi partilerine katılacağı yönündeki haberler üzerine “Hayırlısı olur inşallah" dediği belirtildi.

"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLDU"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Daha önce sormuştum. Kendisi 'size nasıl teklif geliyorsa bize de geliyor' demişti. Türkiye açısından hayırlı oldu. Beraber çalıştık. Siyaseten de çok destek olduk. Hayırlı olsun demek lazım."

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozetinin takılması bekleniyor.

Kaynak: Haber7
#İyi Parti #Kürşat Engin Özcan #nazilli belediye başkanı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23