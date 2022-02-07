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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında hukuken hiçbir tartışma yoktur"

TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili sorulan soruya "Aday olması konusunda hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu burada. Anayasa Komisyonunda da, Genel Kurulda yapılan çalışmalarda hiç gündeme gelmemiş, tartışılmamış bir konu." şeklinde cevap verdi.

İç Politika 07.02.2022, 17:58
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında hukuken hiçbir tartışma yoktur"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bu sene etkinlikleri hem Sağlık Bakanlığının hem de Dünya Sağlık Örgütünün öngörülerini göz önünde bulundurarak daha genişletilmiş bir şekilde yapmayı arzu ettiklerini bildirdi.

TBMM'nin kuruluşunun 102. yılını ulusal ve uluslararası düzeyde kutlamayı planladıklarını belirten Şentop, kutlamalara bu defa yeni etkinlikler de dahil edeceklerini söyledi.

Etkinliklerde temel hedeflerinin, Türkiye'nin her yerindeki ve ülke dışındaki çocukların kutlamalara katılabilmelerine imkan verecek bir ortam hazırlamak olduğunu dile getiren Şentop, basın mensuplarından, etkinliklerin duyurulmasını sağlayarak katılacak çocuk sayısının artmasına katkıda bulunmalarını beklediklerini ifade etti.

"Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları" başlığı altında düzenlenecek olan ilk etkinlikte, TBMM Genel Kurulunda Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğu misafir edeceklerini açıklayan Şentop, "İlk 23 Nisan kutlamaları da 1927 yılında Himaye-i Etfal olarak bilinen şimdiki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkmıştı. 23 Nisan'ın bir çocuk bayramı ilan edilmesi de bu çerçevedeki bir düşünceyle geliştirilmişti. Biz de bu tarihsel gerçeğin altını çizmek amacıyla bütün çocuklarımızın, bu büyük devletin ve milletin himayelerinde bulunduğunu, onları bir emanet kabul ettiğimizi göstermek açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu etkinliği planladık." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, "Dünya Çocukları TBMM'de" etkinliği kapsamında bu yıl kutlamalarda tüm çocukların bir araya gelerek, dünya barışının gelecekteki aktörleri olarak TBMM Genel Kurulunda "Geleceğin Birleşmiş Milletleri"ni hatırlatırcasına dünya kamuoyuna mesajlarını vereceklerini söyleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ve çocukların hayalini kurdukları dünya çağrılarına uluslararası düzeyde farkındalığı artırmayı istediklerini belirtti.

"102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı" yarışması düzenleyeceklerini bildiren Şentop, TBMM web sayfasından kabul edilecek başvuruların 18 Mart 2022 akşamına kadar devam edeceğini, ilk üçe girenlere ödül verileceğini kaydetti.

"Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi" etkinliği çerçevesinde TBMM bahçesini bir çocuk bahçesine dönüştürmeyi planladıklarını anlatan Şentop, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK iş birliği ile iklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka temalarında stantlar açmayı planladıklarını söyledi.

Şentop, "Türkiye'nin çocuklarından Türkiye Resimleri" etkinliğinde, yurtdışında yaşayan çocukların düşünce ve duygu dünyalarındaki Türkiye'yi resimle anlatmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu etkinliğe katılan küçük ressamların resimlerinin TBMM'de sergileneceğini söyledi. Etkinliğe son başvuru tarihinin 18 Mart 2022 olduğunu ve ilk üçe giren resimlerin sahiplerinin ödüllendirileceğini ifade eden Şentop, "Bu yarışmadan çok güzel ve unutulmaz resimler çıkacağına inanıyorum." dedi.

Şentop, "TBMM Kupası Satranç Turnuvası"nın iki turnuvadan oluştuğunu, bunlardan ilkinin Türkiye Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası, ikincisinin ise TBMM Kupası Satranç Turnuvası olduğunu açıkladı.

TBMM Kupası Satranç Turnuvası'nın mart ayı sonunda başlayacağını aktaran Şentop, "Bu turnuvalar ile çocuklara ve gençlere satrancı daha fazla sevdirmeyi hedefliyoruz. Final karşılaşmalarının TBMM'de bulunan açık hava satranç alanında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde Halkla İlişkiler binamızın önündeki alana açık hava satranç alanı yapılması çalışması devam ediyor. Orada belki bir gün parlamento muhabirlerimiz arasında da bir turnuva düzenlemek hoş olacaktır." diye konuştu.

"23 Nisan Futbol Turnuvası: Mahallede Maç Var" etkinliği ile mahalle futbolunun masumiyet ve saflığını bütün ülke geneline yaymak istediklerini anlatan Şentop, her mahallede isteyen herkesin takımlarını kurarak turnuvaya katılabileceklerini dile getirdi.

Final maçının Ankara'da gerçekleşeceğini kaydeden Şentop, "Buna sürpriz katılımlar da olabilir." dedi.

Şentop, turnuvaya katılmak isteyen 11-13 yaş aralığındaki çocukların takımlarını kurarak spor il müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.

Sorular

Bu etkinliklerdeki pandemi tedbirlerinin neler olacağına ilişkin bir soruya Şentop, "Pandemiyle ilgili nispeten biraz daha sınırlamalarla, tedbirlerle ilgili farklılık söz konusu. Hem bugüne hem de o tarihe yönelik olarak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Sınırlamalara riayet etme düşüncesiyle katılımı sınırlı tutarak bu sefer 2022 şartlarında yapabileceğimizi düşünüyoruz. Şüphesiz önümüzdeki aylardaki gelişmeleri takip edeceğiz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili birçok kesimden geçmiş olsun mesajı gelirken HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu gerçekten insani bir durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüşler yaptılar. Böyle bir ortam varken bazı kendini bilmezlerin bu konuyla ilgili yapmış olduğu yorumlar, değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek açıklamasının hatırlatılması ve bu konuya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Aday olması konusunda hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu burada. Anayasa Komisyonunda da, Genel Kurulda yapılan çalışmalarda hiç gündeme gelmemiş, tartışılmamış bir konu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak detaylı akademik bir çalışmayı ben yayınlayacağım. Yakın zamanda olur. Bu konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Mustafa Şentop #Recep tayyip erdoğan #Cumhurbaşkanlığı adaylığı
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