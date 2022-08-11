Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
İç Politika 11.08.2022, 20:48
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.
Kaynak: AA
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