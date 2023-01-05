Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
İç Politika 05.01.2023, 21:10
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yapıcıoğlu açıklamasında,"Görüşmeler sürecek, konular netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile önceden de görüştük. Bir kaç başlık altında konuştuk. Bunlardan bir tanesi de seçimdi. Şu an bir ittifak içinde değiliz. Netleşince basın aracılığıyla belirteceğiz. Görünen o ki seçim tarihi açıklanmadı. Ocak-şubat gibi seçim tarihi netleşir. Seçim zamanı netleşince biz de açıklama yapacağız. Diğer teklifler hakkında bilgi veremeyeceğim." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Güneydoğu Güncel
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