Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri dinledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.
İç Politika 02.09.2022, 01:38
AK Parti Genel Merkezinde buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK’ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2022
Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum. pic.twitter.com/qWMsLehj3G
Kaynak: AA
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