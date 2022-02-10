Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.



Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibine teşekkür eden Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarına selam göndererek, hastalara acil şifalar diledi.