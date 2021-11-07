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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: "Onun milletvekilliğine de son vermek gerekir"

AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek "Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor." şeklinde konuştu.

İç Politika 07.11.2021, 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: "Onun milletvekilliğine de son vermek gerekir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı.

Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman'ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, "Valilik Meydanı'nda ve Ilısu Barajı açılışında binlerce Batmanlı kardeşime hitap ettik. Akşam gençlerle beraber olduk. Onlarla gerçekten çok farklı bir akşam yaşadık. Kürtçe, Türkçe türküler, şarkılar söyledik. Kürt genç kardeşlerimizin heyecanına, coşkusuna şahit olduk." dedi.

Katılımcılardan bir arzusu olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibarıyla asla kabul edemeyiz. Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Dün Batman'da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır'da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi çok önemsiyorum ve bu yaptığınız toplantı sebebiyle de sizleri kutluyorum. Çalışmanızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Lütfü Türkkan
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