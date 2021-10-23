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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

İç Politika 23.10.2021, 23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için geldiği Erzurum'da, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun taziye çadırını ziyaret etti.

Ziyarette baba Süleyman Tortumlu'ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu'ya başsağlığı diledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #şehit #Başsağlığı
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