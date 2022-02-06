Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sporculara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.

Canım yavrularım… Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız… pic.twitter.com/PthwytvVOW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022