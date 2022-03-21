Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "özel" kabul
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.
İç Politika 21.03.2022, 18:34
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı yapıldı.
Kaynak: AA
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