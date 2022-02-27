Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vefatının 11. yılında Necmettin Erbakan'ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele de yer verildi.
Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/osktYqxw0A— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022
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