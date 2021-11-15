Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
İç Politika 15.11.2021, 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/DjwmOWl5Wx— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2021
Kaynak: AA
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