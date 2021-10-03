Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak taziyelerini iletti.
İç Politika 03.10.2021, 21:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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