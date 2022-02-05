Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına 'geçmiş olsun' dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.