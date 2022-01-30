Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Birlik Partisine kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak partisinin 29. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yazılı mesaj da gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında Büyük Birlik Partisinin kıymetli mensuplarına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizin köklü siyasi hareketlerinden birisi olan Büyük Birlik Partisinin 29. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Büyük Birlik Partisinin Kurucu Genel Başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi yönetimini Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini yaşattığı, geride bıraktığı aziz mirasa sahip çıktığı için tebrik ediyorum.

Son 29 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte de Büyük Birlik Partisinin milletten, milli iradeden, milletin menfaatlerinden yana tavır almaya devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle partinizin 29. seneidevriyesini tebrik ediyor, Büyük Birlik Partisi bünyesinde ülkemizin gelişmesi, demokrasimizin güçlenmesi, milletimizin huzur ve kardeşliği için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum."

Programda AK Parti'yi Genel Başkanvekili Kurtulmuş temsil etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılması için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi.

Numan Kurtulmuş programda yaptığı konuşmada, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yiğit bir Anadolu evladı, sağlam bir Müslüman, değerli bir dava insanı, özü sözü bir, istikamet sahibi, dosdoğru bir insan olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisinin Türkiye’nin milli siyaset geleneğinin önemli bir halkası olduğunu dile getiren Kurtulmuş, başından itibaren Cumhur İttifakı’na destek veren Büyük Birlik Partisi ile Genel Başkan Mustafa Destici'ye teşekkür etti.