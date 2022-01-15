Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aykut Edibali'nin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin ailesini arayarak başsağlığı diledi.
İç Politika 15.01.2022, 20:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede Aykut Edibali'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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