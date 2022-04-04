Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 25. yılında Alparslan Türkeş için bir anma mesajı yayımladı.
İç Politika 04.04.2022, 17:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun… pic.twitter.com/1s45A8p7l5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2022
Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.
Kaynak: AA
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