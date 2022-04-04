Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun… pic.twitter.com/1s45A8p7l5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2022

Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.