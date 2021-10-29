Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021
Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/NjiLEduB0O
Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.
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