Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği gün ile ilgili paylaşımda bulundu.
İç Politika 03.11.2022, 10:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
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