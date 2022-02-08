Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı unutmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı vefatının 18. yıl dönümünde usta sanatçı Cem Karaca için bir anma mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca’yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/jYw7WWvZmG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.
Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
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