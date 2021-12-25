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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birilerinin hesabı tutmadı"

Gaziantep’te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı." ifadelerini kullandı.

İç Politika 25.12.2021, 19:20 25.12.2021, 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birilerinin hesabı tutmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmaya tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Gaziantep ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden organize sanayi bölgesinde katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan, "Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl." ifadesini aktararak, "Onun için bu sofralar birer muhabbet sofrasıdır ama bizim muhabbet sofralarımızda sevgililer sevgilisi peygamberimiz vardır. Türkiye'yi yatırımla inşallah istihdamla üretimle ihracatla ve cari fazlayla büyütme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer işte burasıdır." diye konuştu.

Tarihin, medeniyetin, kültürün ve kardeşliğin şehri Gaziantep'in aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da Türkiye'de, bölgesinde ve dünyada örnek gösterilen bir il haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "Şimdi Ercan Bey'le onu konuşuyorduk, güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum, o da şu; 'Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz' diyor. Ama ne diyor birileri? 'İş yok'. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun, Ercan Bey diyor ki 'Ben eleman arıyorum bulamıyorum.' Eskişehir'deydik geçenlerde orada da aynı şeyi söylediler; 'Eleman arıyoruz, bulamıyoruz.' İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları Gaziantep'e getirerek, organize sanayi bölgesinde gezdirmek gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 5 tane bizim organize sanayi bölgemiz var. Şimdi 6'ncısının adımları atılacak. Bu ne demek? Türkiye yerinde duramıyor, Türkiye sıçrıyor, Türkiye gidiyor. Kusura bakmayın ana muhalefetin, yavru muhalefetin başındakiler, bunların hiçbirisi Türkiye'de ne olduğunun, ne bittiğinin farkında değiller. Düşünün şu anda sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Bu ne demek? Demek ki çalışan, üreten, ihracatta damardan evelallah giren bir ülkeyiz. Burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletir, vizyonlarını da derinleştirirler. Her ne kadar bunların öyle bir derdi olmadığını bilsek de yine de şuradaki güzel görüntüyü herkesle paylaşma heyecanımızı ifade etmeden duramıyoruz. Şu kızlarımızı görüyorum, maşallah mühendisler ve bu fabrikada çok önemli bir yerdeler ve bu mühendislerimizle birlikte fabrikamız sıçrıyor ve şimdi genişleme safhası içerisinde fabrika genişliyor ve siparişler vesaire yapılmış durumda ve bununla birlikte inşallah şu anda 900-950 kişinin çalıştığı bu tesislerde yeni makinalar geldikten sonra herhalde 1500 -2000'i bulur değil mi? 1500-2000'i bulacak, yeter ki 'Ben de varım' diyenler, 'Ben de çalışmaya hazırım' diyenler buraya gelsin."

Gaziantep'in ayda 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak üzere olduğunu gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Sadece içinde bulunduğumuz şu fabrikanın sahibi olan firmamız son iki yılda 18 milyon dolarlık bina, 20 milyon dolarlık makine yatırımı yaparak, aylık 7 bin 500 ton üretim kapasitesine ulaşmıştır. Herhalde aldığım bilgiler doğru değil mi? Önümüzdeki yıl yapılacak 25 milyon dolarlık ilave makine yatırımıyla fabrikamızın halen 900 olan çalışan sayısı 1500'e çıkacaktır. Bu yılı 1 milyar 240 milyon liralık ciro ve 40 milyon dolarlık ihracatla kapatmak üzere olan Erdem Soft, bu firmamızı ben tebrik ediyorum, şahsım, milletim adına tebrik ediyorum."

Organize sanayi bölgesinde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikanın sahibi olan müteşebbisleri ve işçileri kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sanayicilerimizi, müteşebbislerimizi, iş insanlarımızı daha çok istihdam sağlamaları, daha çok inşallah üretmeleri için ben milletim adına tebrik ediyorum ve imkanlarımızla da teşvik ediyoruz. Nitekim kabına sığmayan Gaziantep, Organize Sanayi Bölgesinin 6'ıncı etabını kurmak için kollarını sıvamıştır. İnşallah yakında bu etap da faaliyete geçtiğinde organize sanayi bölgesindeki fabrika sayımız 2 bini bulacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey Türkiye uyan, bak biz Gaziantep olarak nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bir mücadele verdiysek ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz."

Bu konudaki gayretlerini bildiği Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'e de teşekkür eden Erdoğan, işçileri de alın terlerinin hakkını verecek ücret politikasıyla desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti yüzde 50 artırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardıklarını, çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakamın daha da yükseldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Birileri yeni asgari ücret rakamını kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerde yaptıkları hesapla küçümsemeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik, duymadık çünkü hesaplar tutmadı. Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna. Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı, o Türk Lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi aynı şeyi biz yapıyoruz. Tabi biz muhalefetin yaptığı bu şeyleri çok da önemsemiyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir, ne beklediğidir, emekçilerimizin hakkının, hukukunun korunmasıdır.

Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları kendi vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtmak için sessiz sedasız bir şekilde yükün önemli bir kısmını kamunun üstlenmesini sağladık. Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğal gazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz. Asgari ücret zammıyla da çalışanlarımızın alım gücünü yükselterek insanımızı fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Aynı şekilde çalışanlarımızın tamamının asgari ücret kadar ki kazançlarını gelir ve damga vergilerinden muaf tutarak işverenlerimizi de rahatlattık. Böylece asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engellediğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyonda emeği geçen yöneticilere, firma sahiplerine ve işçilere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanınız olarak doğrusu ben alın teriyle şu anda karşımda olan siz kardeşlerimi Allah için seviyorum. Rabbim bu sevginizi, bu muhabbetinizi, bizim de muhabbetimizi daim kılsın. Birbirimizi Allah için sevmeyi hiçbir zaman eksik etmeyelim ve bu yolda da ki bu bir muhabbet yoludur yolculuğumuzu daim kılsın. Rabbimden hepinize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #gaziantep
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