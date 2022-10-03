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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

İç Politika 03.10.2022, 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.45'te başladı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #ak parti #MYK
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