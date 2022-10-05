Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek.
İç Politika 05.10.2022, 15:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.
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