Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
İç Politika 13.08.2022, 20:37
Kadeş Barış Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra il başkanlığına geçti.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, ziyaretin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA
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