Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaşımızın her biri birinci sınıf vatandaştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim çatışma konusu varsa hepsini getirip milletimize dayattılar. Herkes hak, özgürlük, medeniyet, kalkınma yoluyla ilerlerken bize bölünmeyi, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Türk milletinin bugün sahip olduğu demokrasi standartlarına biz çıkardık.

Kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin dehlizlerinde akamete uğratıldık. Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Milletimizle birlikte ülkemize Allah'a hamdolsun çağ atlattık. Demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Milletimizle paylaştığımız her vizyon, hedef, program bu amaca yöneliktir. AK Parti sadece dünün sadece bugünün değil yarının da partisidir.

Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek kararlığa, dirayete yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan yine biziz. İstanbul 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca İstanbul gerçekten çok güzel. Orhan Gencebay üstadımıza şahsım, tüm dava arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği her gün daha ileriye taşımak için yaptığınız, yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum.

İslam dünyası ve Türkiye olarak merhamet ve ahlak üzerine kurulan medeniyetimizin güzelliğini nerede kaybetmişsek orada arayıp, bulacak ve düzelteceğiz. Irak'ı 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler, parçaladılar, hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakan'a, Türkistan'dan Balkanlar'a, Filistin'den Afganistan'a aynı amaçla farklı görünümlü oyunlar sergileniyor.

Ülkemizde de Sünni-alevi, Türk-Kürt üzerinden benzer senaryolar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz inanç, köken, mezhep, meşrep farklı gözetmeksizin herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan demokratik hukuk devleti kurduk. 85 milyon vatandaşımızın her biri birinci sınıf vatandaştır. Eksiklerimiz yok mudur, aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, aksaklıkları tamamlama irademiz hepsinden daha güçlüdür. Alevi-Bektaşi yönelik kardeşlerimize tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazı Vakfı Dergahı'nda ardından Hacı Bektaş'ta hazreti hünkarın huzurunda birlik, beraberlik kardeşlik çağrımızı tekrarladık.

Ali gibi yiğit, zülfikar gibi kılıç olmak diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inançlarımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin meselelerini çoğunu biz çözdük, kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin gerçek yüzünü ortaya sermelerinden aslında memnuniyet duyuyoruz. Allahsız Alevilik olmaz, Muhammetsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz. Dinsiz, amelsiz sadece sadece sapkınlığın üzerine bina edilmiş Alevilik, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük hatta insanlık da olmaz.

Her kim aksini iddia ediyorsa kimbilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kimbilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur. Yüce yaradana peygamber efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüzden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de, tarih de affetmez, konunun hukuk yönü varsa yargı da affetmez.

Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, tuzağı bozmaya kararlıyız. Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine Ulubatlı Hasan dikmeye hazır mıyız?

Birileri çıkıp diyor ki, 'AK Parti'deki gençlik nerede?' işte burada. Biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan kadro olmadık. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı şahsım olduğunu aylar öncesi paylaştık. Diğer ittifak ve partiler herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkarılacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca alavere dalevere, bunca kolpa içine girdiler.

Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını dolduruyoruz. Elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesabatımız var. 4 dönüm bostan yan gel yat Osman, deyip bu eser ve hizmet mirasını yemekle iktifa edebilirdik. Böyle bir gaflet ve aymazlık bize yakışmaz. Daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masa etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir.

Masa altındaki PKK güdümlü hesabı kendini ilgilendirir. Ellerini oğuşturan 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kaale almıyoruz. AK Parti milletin kurup, iktidara getirdiği bunca eser ve hizmetin üretilmesine fırsat verdiği partidir. Karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konulduğu önemli değil. 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız; bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabbimizin tuzağıdır...