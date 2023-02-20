CHP'li ismin çözüm önerisi şaşırttı
Eski CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda belediye başkanlarını da etiketleyerek bölgede yaşananların unutulmaması adına anıt yapılması çağrısı yaptı. Daha önce kentsel dönüşüme karşı çıkan ifadeleri gündem olan Develi, yaptığı paylaşımda, "Unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı" ifadelerini kullandı.
İç Politika 20.02.2023, 18:23 20.02.2023, 18:26
Kahramanmaraş merkezli depremin ortaya çıkardığı hasar toparlanmaya çalışılırken, CHP'nin kentsel dönüşüme yönelik ifadeleri ve deprem sonrası sunduğu çözüm önerisi ise tartışılmaya devam ediyor. Eski CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, belediye başkanlarına anıt yaptırmaları çağrısı yaptı.
ANITLAŞTIRILMALI
CHP'li Turgay Develi'nin deprem sonrası sunduğu öneri dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Develi, "Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı" dedi. Aynı zamanda Develi, belediye başkanlarını da etiketledi.
Kaynak: Yeni Şafak
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9