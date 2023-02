CHP'li ismin çözüm önerisi şaşırttı

Kahramanmaraş merkezli depremin ortaya çıkardığı hasar toparlanmaya çalışılırken, CHP'nin kentsel dönüşüme yönelik ifadeleri ve deprem sonrası sunduğu çözüm önerisi ise tartışılmaya devam ediyor. Eski CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, belediye başkanlarına anıt yaptırmaları çağrısı yaptı.

ANITLAŞTIRILMALI

CHP'li Turgay Develi'nin deprem sonrası sunduğu öneri dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Develi, "Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı" dedi. Aynı zamanda Develi, belediye başkanlarını da etiketledi.