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CHP'de videolu atışma: Birbirlerini rantçılıkla ve şantajcılıkla suçladılar

Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Atila Sertel hakkındaki yayımladığı "rant videosu" ortalığı karıştırdı. Aksoy'a cevep veren iki milletvekili eski belediye başkanını "şantaj" yapmakla suçladı.

İç Politika 23.04.2022, 17:09 23.04.2022, 17:23
CHP'de videolu atışma: Birbirlerini rantçılıkla ve şantajcılıkla suçladılar

2020’de partisi kendisini disipline verince CHP’den istifa eden ve ardından “yolsuzluk” iddiasıyla 8 ay tutuklu kalan eski CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, başına gelenlerden kendi partisinden bazı isimleri sorumlu tutmuştu.

Aksoy, Seyrek’teki dev ihale öncesi partisinden iki İzmir milletvekilinin kendisine “açık ihale değil, pazarlık usulü bir ihale” yapması için baskıda bulunduğunu ancak kendisinin kabul etmediğini öne sürmüştü. Eski belediye başkanı döneminde de 172 adet gayrimenkulle ilgili de usulsüzlük tespit ettiğini öne süren Aksoy, ancak yine CHP milletvekilleri tarafından “eski başkanın üzerine gitme” diye baskıya uğradığını iddia etmişti.

ÖZKAN VE SERTEL'DEN AKSOY'A: İSPATLA

Açıklamalar ses getirince CHP’nin iki İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Atilla Sertel geçen günlerde bir video mesajla Aksoy’a yanıt verdi. Özkan ve Sertel, Aksoy’un iddialarını reddettiler ve ispatlamaya çağırdı. Özkan, şantaja devam etmesi halinde Aksoy hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da ekledi.

TARTIŞMA DAHA DA ALEVLENDİ: VİDEOYA VİDEOLU YANIT

Ancak iki CHP milletvekilinin verdiği yanıt tartışmayı bitirmediği gibi daha da alevlendirdi. Aksoy, Özkan ve Sertel’e yeni bir video mesajla karşılık verdi.

Aksoy, sosyal medya hesabından “Birkaç gün önce Kanaltürk’ü FETÖ'ye satan milletvekili ile Atilla Sertel’in yaptığı açıklamaya verdiğim cevabı sizler ile paylaşmak istiyorum” diyerek bir video yayınladı. Videoda çok çarpıcı suçlamalar yer aldı.

Özkan ve Sertel’in çok kötü bir üslupla yanıt verdiğini belirten Aksoy, “Bir defa ben isim kullanmamıştım. Ben isim vermememe rağmen neden Kanaltürk’ü FETÖ’ye satan Özkan bu kadar üzerine alındı? Demek ki yarası vardı” dedi. Kendisi için “eski belediye başkanı” olarak nitelemelerine de tepki gösteren Aksoy, hukuken hâlâ belediye başkanı olduğunu söyledi. Şantaj iddialarını da reddeden Aksoy, CHP’li vekillerin “Genel başkana söyleyeceğim” demesinden sonra panikle böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını iddia etti.

Aksoy’un iddiaları şöyle:

“31 Mart seçimlerinden sonra Tuncay Özkan ve bir milletvekiliyle birlikte Menemen Belediyesi’ne geldi. İstanbul’un eski il başkanı olduğunu söyleyen biri de vardı. Belediyede makam katına çıkarken Özkan, ‘Makam katında konuşmayalım, başka bir odada konuşalım’ dedi. Ayrıca telefonların da içeriye alınmamasını ya da uçak moduna alınmasını istedi. Bir genel başkan yardımcısı neden bunları ister? Biz bunları yaptık.

Odaya girdikten sonra da bana söylenen şu oldu:

‘AND adında bir asansör firması var. Bu firmayla sözleşme yapacaksınız.

2- Güneş adında bir medya şirketi var bunlarla sözleşme yapacaksınız. Bunlar genel başkanın talimatı.’

'Benim hapse girmemin temel unsurlarından biri bu'

Bir genel başkan böyle bir talimat verir mi? Benim tanıdığım başkan vermez. Bu konuşma sırasında da Seyrek’teki yerlerle alakalı sorular sordu. Bundan sonra da devreye bir takım adamlar sokularak, rezidanslara davet edilerek, orada açık ihaleyle değil pazarlık usulüyle 6-7 firmaya bunların dağıtılması yönünde dayatmalarda bulundu. Ben bunların hiçbirini kabul etmedim. Benim hapse girmemin temel unsurlarından biri budur. Belediyeler rant kapısı değildir. Bunun temel felsefesi sen beni gör bir sonraki seçimlerde ben seni aday göstereyim…’

'Kayıtları mahkemeye sunarım'

Eğer mahkemeye gidilirse o kayıtları mahkemeye sunarım. Ben cezaevine girip çıktıktan sonra ilk mahkemede, o medya patronu benim hakkımda haber yaptırırken kullandığı fotoğraf, tutuklanırken çekilen fotoğraftır. Haysiyet cellatlığı yapmıştır.

'Hiç vicdanın sızladı mı?'

Biz Menemen’in AK Parti’den 10 bin oy farkla kazandık. Mücadeleyle kazandık. Sonra ne oldu? Serdar Aksoy belediye başkanı olarak size rant kapısı açmak zorunda mı? Şimdi Menemen’de durum nedir hiç vicdanın sızladı mı?

'Atatürkçülüğü banknotların arkasındaki Atatürk zannediyorsunuz'

15 Temmuz’da darbe yapmak isteyen, pilot olan, terörist olarak müebbet hapis cezası almış birinin biraderi şimdi vekil olarak oturuyor. Sizin vicdanınız sızlamıyor. Siz sadece Atatürkçülüğü banknotların arkasındaki Atatürk zannediyorsunuz.”

Kaynak: Yeni Şafak
#chp #izmir #Tuncay Özkan #atilla sertel #menemen #serdar aksoy
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