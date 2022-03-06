"CHP'yi Atatürk karşıtlığı yapan kadrolar işgal etmiş"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "CHP yönetimi her yönden Atatürk karşıtlığı yapan kadrolarca ele geçirilmiş. Atatürk'ün tüm ilkeleriyle çelişen hatta bizzat açıktan savaşan anlayış CHP'yi işgal etmiştir." dedi.

Özdemir, partisinin İzmir İl Başkanlığınca Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini eleştiren Özdemir, "Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/YPG kaynaklı terör tehdidini ortadan kaldırmak üzere Afrin'e icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na da açık bir şekilde karşı çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun başında yer aldığı bugün ki CHP yönetimi, terör örgütünün giderek daha fazla yok olmaya başladığı bir dönemde 2022-2023 yıllarını kapsayan süre için Meclise gönderilen tezkereye, 'Hayır' oyu vererek Türkiye'nin değil, teröristlerin yanında mevzilendiğini göstermiştir." diye konuştu.

Bugünkü CHP yönetiminin, Türkiye'nin tam bağımsızlığını savunan Atatürk'e her açıdan zıt bir istikamette ilerlediğini ileri süren Özdemir, şunları kaydetti:

"CHP yönetimi her yönden Atatürk karşıtlığı yapan, kadrolarca ele geçirilmiş. Atatürk'ün tüm ilkeleriyle çelişen hatta bizzat açıktan savaşan anlayış CHP'yi işgal etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü CHP, Türkiye'yi bölme, milli birlik ve beraberliği bozma, vatanı parçalama maksadı taşıyan, terör örgütleri ve bunların siyasi uzantılarıyla kol koladır. Kılıçdaroğlu CHP'si PKK, FETÖ ve DHKP-C ile beraber olduğunu farklı zamanlardaki söylem ve tutumlarıyla ortaya koymuştur. Atatürk, Türk milletinden başka bir irade ve güç tanımamışken, şimdiki CHP yönetimi siyasi güç elde edebilmek için ABD başta olmak üzere AB ülkelerinden açıkça medet ummaktadır."

Özdemir, CHP'nin 28 Şubat günü kendilerine göre "güçlendirilmiş palavra" söylemiyle yanına aldığı diğer siyasi partilerle 48 sayfalık içi boş bir metin yayımladığını savundu.

Bunu eleştiren Özdemir, "Bu metinde Türkiye yoktur, Türk milleti yoktur, inanç yoktur, tutarlılık yoktur, insicam yoktur, irade yoktur. Milli birlik ve kardeşliğe en küçük atıf yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Masaya alttan eklenen PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin görüşleri bu metinde kendisine yer bulmuştur. 18 Haziran 2023'te yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı zillete karşı sizlerin destek ve iradesiyle yeni bir tarihi zafer daha kazanacaktır."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu da, Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin önce ülkem ve milletim düsturuyla yıllardır çalıştığını ifade etti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin gibi, çiçek açan dağlar ve nöbet bekleyen asker gibi liderleri Devlet Bahçeli'nin talimatlarını beklediklerini dile getirdi.

Toplantı sonunda CHP ve İYİ Parti'den MHP’ye katılan 22 yeni üyeye rozetleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İzmir Milletvekilleri Osmanağaoğlu, Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve MHP İzmir İl Başkanı Şahin tarafından takıldı.