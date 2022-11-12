CHP'ye katılan Ömer Uçak'ın Twitter paylaşımları partiyi karıştırdı
Ana muhalefet partisine iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı skandal Twitter paylaşımları CHP içinde tartışma çıkardı.
CHP'ye iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı Twitter paylaşımları parti içinde krize neden oldu. Türklere, "it soyu" dediği ortaya çıkan Uçak'tan CHP'lilerin rahatsız olduğu ileri sürüldü.
TÜRKLERE "İT SOYU" DEMİŞ
Ömer Uçak'ın tweetlerinde Türklere "it soyu", Türk milletine "Size bir kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı.
“SİZE BİR KEMİK ATAYIM DA OYALANIN”
Kendisini Türk zannedenlerin birçoklarının Arap olduğunu savunan Uçak, “3 5 it soylu çapulcu gelmiş havlıyorlar. Size bir kemik atayım da oyalanın azıcık. Bu ülkenin yüzde 32’si Arap ırkındandır. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini Türk zannedenlerin birden fazla Araptır” kelamlarıyla hakaret etti. Uçak’ın bir öbür paylaşımında, “Arapça Türkiye’nin acil halde İngilizce’nin yerine geçirmesi gereken dildir” dediği görüldü.
KILIÇDAROĞLU İLE YAN YANA FOTOĞRAFLARI VAR
Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğrafları bulunan Ömer Uçak’ın CHP önderine takviye verdiği paylaşım da dikkat çekti. Uçak, “Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yolunuz, yolumuzdur. Gayretinizde yanınızdayız, arkanızdayız Sn. Genel Başkanım!” tabirlerini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Galatasaray
|12
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Ankaragücü
|13
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4