CHP'ye katılan Ömer Uçak'ın Twitter paylaşımları partiyi karıştırdı

CHP'ye iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı Twitter paylaşımları parti içinde krize neden oldu. Türklere, "it soyu" dediği ortaya çıkan Uçak'tan CHP'lilerin rahatsız olduğu ileri sürüldü.

TÜRKLERE "İT SOYU" DEMİŞ

Ömer Uçak'ın tweetlerinde Türklere "it soyu", Türk milletine "Size bir kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı.

“SİZE BİR KEMİK ATAYIM DA OYALANIN”

Kendisini Türk zannedenlerin birçoklarının Arap olduğunu savunan Uçak, “3 5 it soylu çapulcu gelmiş havlıyorlar. Size bir kemik atayım da oyalanın azıcık. Bu ülkenin yüzde 32’si Arap ırkındandır. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini Türk zannedenlerin birden fazla Araptır” kelamlarıyla hakaret etti. Uçak’ın bir öbür paylaşımında, “Arapça Türkiye’nin acil halde İngilizce’nin yerine geçirmesi gereken dildir” dediği görüldü.

KILIÇDAROĞLU İLE YAN YANA FOTOĞRAFLARI VAR

Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğrafları bulunan Ömer Uçak’ın CHP önderine takviye verdiği paylaşım da dikkat çekti. Uçak, “Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yolunuz, yolumuzdur. Gayretinizde yanınızdayız, arkanızdayız Sn. Genel Başkanım!” tabirlerini kullandı.