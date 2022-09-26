CHP, Tanju Özcan hakkında nihayet kararını verdi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Karar oybirliği ile alındı.
İç Politika 26.09.2022, 18:17 26.09.2022, 18:22
Kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplandı.
Kurul, Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Karar oybirliği ile alındı.
Kurul son toplantısını 22 Ağustos tarihinde yapmıştı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı 26 Eylül'e ertelenmişti.
Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.
Kaynak: NTV
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