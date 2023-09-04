CHP Sözcüsü Öztrak: Bütün büyükşehirleri alacağız

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerde Konya'yı bile alacağız." diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu kez daha iddialı konuştu. Yerel seçimlerde tüm büyükşehirleri alacaklarını öne süren Öztrak, "Yaklaşan yerel seçimlerde, önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz CHP'li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu. Öztrak, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kadınları, milletimize yeni bir gurur daha yaşattı. Kadın voleybol takımımız, 100'üncü yılında cumhuriyetimizi taçlandırmayı sürdürdü. Filenin sultanları bu şampiyonlukla, hepimizin göğsünü bir kere daha kabarttı. Her biri bizim gururumuz. İyi ki varlar" dedi.

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMA İDDİAMIZI ORTAYA KOYUYORUZ"

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Sadece Çeşme, İzmir değil, alamadığımız büyükşehirler var. Bu kez Balıkesir'i, Bursa'yı, Konya'yı bile alacağız." diyen Faik Öztrak bu sefer daha iddialı konuştu. Öztrak, yerel seçimlerde tüm büyükşehirleri alacaklarını iddia etti. CHP Sözcüsü Öztrak, şunları söyledi: "Yerel seçimlere adım adım ilerlerken yaşam tarzlarının siyasete malzeme edildiği, milleti bölen ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu hükümet bile isteye yapıyor. Çünkü sarpa saran ekonomik gidişat, ekonomik soykırım; zam, zulüm konuşulmasın istiyor. Ama bu böyle gidemez, artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında, 'Kırıldım, küstüm, üzüldüm' diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, birlik olacağız. Bu gidişe hep beraber 'dur' diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz CHP'li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. 'Her vatandaşımız en iyi hizmete layıktır' diyor, önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

"PARTİMİZİN 100. YILINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin artık asırlık bir parti olduğunu hatırlatan Öztrak, " Cumhuriyet Halk Partisi, sadece cumhuriyetin kuruluşunun partisi değil, bu ülkeyi ayağa kaldıran, dünyanın en saygın ülkeleri arasına sokan, devrimlerin partisidir. Büyük önderimiz, partimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' diyerek, partimize ülkenin çimentosu olma, çağdaşlaşmanın lokomotifi olma misyonunu yüklemiştir. Son yüz yılda cumhuriyetin, çok partili demokrasiye geçişin, emekçilerin sendikal haklarla, ülkemizin sosyal demokrasiyle tanışmasının altında partimizin imzası vardır. Bu çatı altında bulunmaktan onur duyan bizler, partimizin 100. yılını bu hafta sonu büyük bir coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.