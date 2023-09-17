CHP'nin kavgasız geçen kongresi yok gibi
CHP İzmir kongresinden sonra Konya kongresi de olaylı geçti
CHP'de Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde çıkan tartışmada Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. Araya giren partililer tarafları sakinleştirirken, Akbuğa fenalaştı.
CHP'de olaylı geçen İzmir kongresinin ardından Konya'da da sinirler gerildi. Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde protokol konuşmalarının ardından il başkanı ve yönetim kurulu adayları için oluşturulacak listeler için partililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü.
BELEDİYE BAŞKANI FENALAŞTI
Partililer araya girip, tartışmanın büyümesini engelledi. Tartışmanın ardından fenalaşan Akbuğa'yı eski CHP Milletvekili Atilla Kart sakinleştirdi.
Gerginliğin ardından Ereğli İlçe Başkanlığı üyeleri salonu terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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