CHP'nin eski topu da İmamoğlu'na kapıyı kapattı

CHP'de önde gelen isimlerden biri olan Murat Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık kapısını kapatarak, "Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Ben onu orada değerlendiriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesi, parti içerisinde değişim çağrılarının yükselmesine neden oldu.

Değişim mesajı verenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından partiden de destek mesajları geldi.

İBB Başkanı her ne kadar CHP genel başkanlığı için net bir adaylık açıklaması yapmasa da partide değişim söylemleri sebebiyle, aday olabileceğine dair verilen bir sinyal olarak algılandı.

"Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen, Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın da, İmamoğlu'nun adaylığa oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te konuşan Karayalçın şu cümleleri kurdu:

"Kimsenin önünü kapamak istemem ama, Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Bazen bir kader kilitlenmesi olur. Ekrem Bey için bir kader kilitlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İBB başkan adayı olmalıdır. Ne olursa olsun. Ben kazanacağına inanıyorum. Kazansa da kaybetse de Ekrem Bey için böyle bir değerlendirme yapıyorum."

Karayalçın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Eğer genel başkan, genel başkanlığa devam ediyorsa ve yarışın içerisindeyse, sen de genel başkanlığa talip isen, adaysan, yapman gereken yalnızca söylem değil, yapman gereken partililerin önüne bir program koymaktır. Onları ikna edecek, onları iktidara götürme konusunda 'evet' dedirtecek bir programın olmalıdır. Ekrem Bey kusuruma bakmasın ama ben kendisini belediyede değerlendiriyorum."