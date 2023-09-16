CHP'nin demokrasi tiyatrosu: Özgür Özel'i susturmaya çalıştılar

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi, Fuar İzmir'de başladı. Yeni yönetimi belirlemek için Gaziemir Fuar İzmir C Hol'de sandık başına giden il başkanlığında Özgür Özel'in konuşması sırasında yaşananlar güne damga vurdu. Özel, kendisini sloganlarla susturmaya çalışanlara "Beni Süleyman Soylu susturamadı, yapmayın bunu" diyerek sert tepki gösterdi.

Kongrede dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmasına şöyle başladı; "Hepinizi babaevine gelmiş bir evladınız olarak sevgiyle selamlıyorum. Herkes ama herkes babaevinde doğar. Kimi ayrılır gider, kimi ırakta, kimi yakında oturur ama herkes bilir ki; başın sıkışırsa, eğer bir gün zora düşersen babaevinde çorba kaynamakta, baca tütmektedir. İşte o babaevindeyiz. O tapuda ne Özgür Özel yazar ne Kemal Kılıçdaroğlu. Bu partiye hizmet eden, edecek olan herkes çok kıymetlidir. Hepsine minnet, aramızda olmayanlara rahmet ediyoruz. Bu evin tapusunda bir tek isim yazar; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

KILIÇDAROĞLU SLOGANLARI

Dün o babaevinde, partimizde bir adım attık. Buradan sonra farklı şehirlerde Konya'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Edirne'de olacağım. Bu sürecin sonunda CHP'de, partimiz daha iyi olsun diye Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılına moral bozukluğuyla başlanmasına izin vermemek için, gençleriyle, kadınlarıyla birlikte CHP'yi yeniden umut yapmak, CHP'deki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, Cumhuriyet'i yöneten büyük ihtilal mücadelesinde CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim. Şüphesiz Milli Mücadele'nin ilk kurşunun atıldığı, son askerin 9 Eylül'de denize dökülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun tescillendiği bu güzel şehir, 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra en büyük hayal kırıklığı ve üzüntünün yaşandığı şehirlerin biri. Biz bu üzüntünün seçmeni ne duruma getirdiğini yaşıyoruz.

Üzülerek söylemek isterim ki; büyük bir duygusal kopuş, moral bozukluğu, umutsuzluk var. Eğer biz Cumhuriyet'i kuran, günü gelince çok partili sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak; seçmenin, bize, siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Eğer biz CHP'liler olarak bütün diktatörlerin beslendiği sandığa katılım oranının düşüklüğüne çare bulamazsak bunun sonunda elverişli zemin ortaya çıkar. Bugün Türkiye'de herkes bundan sonraki seçimle ilgili küskünlük, kırgınlık ifade etmektedir."

Özel, konuşmasını zaman zaman 'Bay Kemal'in yanındayız' sloganlarıyla bölgen partililere, "Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Gençler size bunu kim dediyse yapmayın. Beni Süleyman Soylu susturamadı, yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.

"SİZİ CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Kongredekilere "Önümüzde bir karar var" diyerek seslenen Özel, "Ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp, seçmen kırgın değilmiş gibi davranıp, önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp partimizdeki koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir özeleştiri yapıp, samimi şekilde seçmeni anlayarak, tepeden tırnağa bir değişimle Türkiye'ye yeniden umut olacağız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum. Sizi Cumhuriyet'in yüzüncü yılındaki büyük yılgınlıktan, hayal kırıklığından çıkmaya, hep birlikte omuz omuza, kol kola, CHP'yi yeniden ayağa kaldırmaya, Cumhuriyet'e, değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu çağrı sadece CHP üyelerine, delegelerine değildir. Bu çağrı Cumhuriyet ateşinin yakıldığı İzmir'den, bütün Türkiye'yedir. Bu çağrı içinde vatan, Cumhuriyet sevgisi olan herkesedir. Seçimin sonucu ne olursa olsun, CHP'lileri kenetlenmeye ve bundan sonra CHP'nin kalesinde, amiral gemisinde büyük mücadeleyi vermeye davet ediyorum. Savaşlarda mevziler kaybedilebilir ancak savaşlarda asla ve asla sancak gemisi kaybedilmez. İzmir CHP'nin sancak gemisidir" diye konuştu.