CHP'liler bu kez Manisa'da birbirine girdi

CHP kongrelerinde değişim sesleri yükselirken partililerin konuşmaları sırasında yaşanan tartışmayı partililer ayırdı.

Türkiye yeni bir seçime hazırlanırken CHP içerisinde yeni tartışmalar yaşanıyor.

Seçim sonrası suların durulmadığı CHP cephesinde, değişim tartışmalarında tansiyon giderek artıyor.

Hal böyle olunca üst yönetimlerde yaşanan kriz kongrelere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Adeta bir taht kavgasının yaşandığı CHP'de, gerilim il kongrelerinde de sık sık yaşanıyor.

Özgür Özel il kongrelerini geziyor

CHP Grup Başkavekili Özgür Özel geçtiğimiz günlerde genel başkanlığını resmen açıklamasının ardından delegere hitap etmek üzere il kongrelerini geziyor.

Son olarak bugün CHP Manisa 38. İl Kongresi'nde CHP'lilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel'in desteklediği Ferdi Zeyrek ile eski İl Başkanı Semih Balaban'ın yarıştığı kongrede onlarca delege söz alarak konuştu.

Bir delegenin konuşması sırasında bir anda karşılıkla atışmalara yaşandı.

Delegelerin konuşması sırasında çıkan gerginlik bir anda büyüdü.

Gerginlik yaşandığı anlarda iki grubun birbirine girdiği anlar diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi.