CHP'liler bile pişman ama SP'liler değil

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, CHP'lilerin bile pişman olduğu Kılıçdaroğlu konusunda pişman olmadıklarını söyledi.

Gazete Duvar'a konuşan Aydın, "Altı siyasi parti bir araya gelip seçimi kazandığınızda hayata geçirecekleriniz açısından ortak metinler kaleme aldınız, açıklamalar yaptınız.

Peki ittifakınız seçimin kaybedildiği bir senaryoya hazırlanmış mıydı?" şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi:

Evet, biz altı siyasi parti bir araya geldik. Demokrasi tarihimizde görülmemiş bir birlikteliğe, ortak aklı ve istişareyi esas alan bir iş birliğine imza attık.

Toplumsal kutuplaşmaya ve çarpık yönetim sistemi nedeniyle uygulanan yanlış politikalara son vermek için bir araya geldik.

Bizim Saadet Partisi olarak, ne ittifakımızdan ne de cumhurbaşkanı adayımızdan dolayı en ufak bir pişmanlığımız yoktur. Doğru bir ittifak modelimiz ve çok çalışan bir cumhurbaşkanı adayımız vardı.