CHP'li vekillere dini konulara girme yasağı

CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, milletvekillerinden dini konulara girmemeleri ve bireysel görüşleri yerine parti görüşlerini kamuoyuna aktarmaları söylendi.

Seçim mağlubiyetinin çalkantısının yaşandığı CHP'de sular durulmuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim öncülerine inat Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her fırsatta koltuğunu korumaya yönelik hamleler geliyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu tabandan gelen istifa seslerini görmezden gelerek kaybedilen seçimi bir başarı olarak görüyor.

Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu baskıyı artırıyor

Bu durumun yanı sıra ise CHP'li vekillere yönelik baskıcı uygulamalar devreye sokuluyor.

Bunlardan ilki Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 'Partililerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları’ istendi.

Yine bildiride, "Parti’nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalıdır. ‘Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır’ ilkesi benimsenmelidir.” denildi.

Parti yönetiminden vekillere yeni baskı: Dini konulara girmeyin

Aldığı kararla parti içinde kendisine muhalif isimleri medyaya karşı susturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun onayladığı bildiride, CHP'li vekillerin televizyona çıkmadan önce Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri istendi.

Bu baskıcı uygulamanın ardından CHP'li vekillere bir konuşma yasağı daha geldi.

CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporu ortaya çıktı.

Parti yönetimi CHP'li vekillerden kutlama mesajlarının dışında dini konulara girmemeleri istendi.

"Bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli"

Haftalık bilgilendirme raporunda ortaya çıkan bir diğer detayda ise vekillerden bireysel söylemler yerine parti söylemlerini benimsemeleri istendi.

Konuyla ilgili, "Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiğidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli." denildi.

Yine ayrıca, "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli." ifadelerine yer verildi.