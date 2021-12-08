CHP'li vekilden hapisteki eski HDP'li vekile "dost" ziyareti
CHP'li vekil Cihangir İslam, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçundan 16 yıl 8 ay ceza alan eski HDP Milletvekili İdris Baluken'i ziyaret etti.
İç Politika 08.12.2021, 23:22
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan HDP'li eski vekil İdris Baluken'i ziyaret etti.
İslam, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçundan 16 yıl 8 ay ceza alan Baluken'i ziyaret etmek için 2018'den beri talepte bulunduğunu ve ilk kez olumlu yanıt aldığını söyledi.
"DOSTUMDAN SELAM GETİRDİM"
"Meslektaşım ve siyasetten dostum HDP Milletvekili Sayın Dr. İdris Baluken'den hepinize selam getirdim." diyen İslam, "Sincan'da, oldukça moralli ve fit." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Yeni Şafak
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