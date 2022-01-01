CHP'li Tanrıkulu yılın ilk gününde Selahattin Demirtaş'a koştu

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022'in ilk gününde önce Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı, ardından da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi Davası'ndan tutuklu iş insanı Osman Kavala ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.

"Demirtaş'ın selamı var"

Edirne'de eski HDP Eş Genel Başkanı'nı ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Tanrıkulu, Demirtaş'ın moralinin yerinde olduğunu ve koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'ın duruşma için Elazığ'a gönderilmesi nedeniyle koğuşunda yalnız kaldığını söyledi.

Ziyaret sırasında eskilerden sohbet etiklerini söyleyen Tanrıkulu, Dmeirtaş'ın mesajını şu şekilde paylaştı:

Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum

Silivri'de Kavala ve Kozağaçlı'ya ziyaret

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın ardından Silivri Cezaevi'nde Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala'yı ziyaretinin ardından da bir açıklama yaptı.

Her ikisinin de soran bütün dostlarına, arkadaşlarına, yurttaşlara selamı olduğunu belirten Tanrıkulu, 5 yıldır tutuklu olan ve dosyası Yargıtay'da bozulan Selçuk Kozağaçlı'nın 5 Ocak'ta Silivri Cezaevi yerleşkesinde başlayacak dava için bütün dostlarını ve avukat arkadaşlarını duruşmaya davet ettiğini söyledi.

Tanrıkulu, ÇHD Başkanı Kozağaçlı'nın herkese sevgilerini ilettiğini ve adaletli bir yıl geçmesini dilediğini aktardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşmiş kararı olmasına rağmen tahliye edilmeyen ve yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan Osman Kavala'nın da 2022 yılının bütün yurttaşlara adalet, özgürlük ve barış getirmesini dilediğini dile getiren Sezgin Tanrıkulu, "Onun da duruşması ayın 17sin'de. Ayın 19'unda da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Osman Kavala ile ilgili toplantısı var. Silivri'den selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe