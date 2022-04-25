CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında soruşturma açıldı.

24 Nisan 1915 olayları sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na birçok yerden tepki gelmiş ve kınanmıştı. İşte o paylaşım sonerası Cumhurityet Başsavcılığı harekete geçti ve Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

'DEVLETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ AŞAĞILAMAK'

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.