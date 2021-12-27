CHP'li milletvekili kansere yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* CHP Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir.

* Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir.

* Sayın Erol'un tedavi süreci sonrasında hemşehrilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ’ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

“15 OCAK’TA BİR AMELİYAT GEÇİRECEĞİM”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yapılan kontroller sonucunda prostat kanseri teşhisi konulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bir prostat kanseri teşhisi konuldu. Sevindirici olan başlangıç noktasında olması. 15 Ocak'ta bir ameliyat geçireceğim arkasından bir istirahat sürecimiz olacak. Allah yardımcımız olsun bütün hemşehrilerimin hayır dualarını istiyorum.

* Sonuçta bu bir ameliyat, riskleri vardır elbette ama ben hep benim üzerimdeki duaya inanmışımdır. En kısa zamanda tekrar Elazığ'a gelerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi ki doğal olarak insan üzülüyor.

* Bizim de ailemiz var çocuklarımız var. Onların da psikolojisini düşünüyoruz ,etkileniyorsunuz. İnsan çoğu zaman kendi hayatından çok çocuklarının hayatını daha çok önemsiyor.

Kaynak: Sözcü