CHP'li gazeteci açıkladı: İmamoğlu parti kuruyor

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları hız kesmedi. Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı hatta gizli darbe toplantıları bile gerçekleştirdi. Dün yaptığı açıklamada "Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor" diyerek ilk kez bu kadar açık konuşan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş "İmamoğlu parti kuruyor ancak bu onun için felaket olur" dedi. Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerindeki FETÖ detayı ise dikkat çekiciydi…

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıla sayısız yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından hem parti tabanının hem de seçmenin sabrı taştı.

Bir kez daha hezimeti yaşayan CHP'de, genel başkana istifa sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' mesajı yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. CHP içindeki kritik isimleri de arkasına aldı.

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmayacağını açıklamasına rağmen hamle üstüne hamle yaptı. Değişim çağrısına destek bulmak için internet sitesi bile kuran Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimleri yanına aldı. Genel başkanlık koltuğuna oturmak için gizli darbe toplantısı bile yaptı.

Dün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda toplumun CHP'de liderlik değişimi istediğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

İmamoğlu'nun İYİ Parti ile ittifak kurmayı kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalıştığını belirten Barış Yarkadaş, "İmamoğlu'nun attığı tweet sebepsiz bir tweet değil. İmamoğlu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol alacağına karar verecek. Şu an çok dar bir kurmay çevresiyle değerlendirmeler yapıyor.

Nasıl bir yol haritası çizeceğine dair fikirler alıyor. Yanında akademisyenler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları var. CHP'nin önemli isimleri yok. 'Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. 'Acaba yeni bir parti kurarsak CHP içinden kaç milletvekili bizimle hareket eder' konusunun içine de girdiler" ifadesini kullandı.

OFİS BİLE TUTMUŞ!

İddialarını sürdüren Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun parti hazırlıklarına başladığı hatta iki ayrı ofis bile tuttuğunu vurguladı. "Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor.

CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

TEHDİT GİBİ UYARI: FELAKETİN OLUR

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, sözlerinin devamında İmamoğlu'nu uyardı. "Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" sözleri 'tehdit' olarak yorumlandı.

AKŞENER'İN DANIŞMANINDAN ŞOK İDDİA!

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli da Ekrem İmamoğlu hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Seçimlerden önce görevinden istifa eden Dr. Hasan Sami Özvarinli, FETÖ'nün CHP'yi böleceğini ve yeni partinin başına da Ekrem İmamoğlu'nu getireceğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN FETÖ VURGUSU

Dr. Hasan Sami Özvarinli sosyal medyadan "MHP'yi Meral Akşener vasıtasıyla teslim almak isteyen Pensilvanya, şimdilerde CHP'yi Ekrem İmamoğlu üzerinden teslim almak için uğraşıyor. Bunun sonunda CHP'den yeni bir parti çıkar ve başına Ekrem İmamoğlu geçer. Sağda ve Solda kendi yönetiminde partisi olan FETÖ 2028'e doğru hazırlıklarını hızlandıracaktır. Mücadele daha yeni başlıyor!" mesajını paylaştı.