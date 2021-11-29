CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.
İç Politika 29.11.2021, 19:07
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Kaynak: Bölge Gündem
Kaynak: AA
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