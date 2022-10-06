CHP, LGBT sapkınlığı için "eşitlik müdürlüğü" istedi

İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurması, Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi. 17 kabul oyunun verildiği yönerge AK Parti grubunun verdiği 20 oy ile reddedildi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt, yaptığı teklifte, "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak." ifadelerini kullandı.

AK Partili üyeler yapılan teklife tepki gösterirken bir üye, "Bugün burada teklifi benim önüme getiriyorsunuz, ben bunu imzalamam." dedi.