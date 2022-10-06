CHP, LGBT sapkınlığı için "eşitlik müdürlüğü" istedi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyesi meclis toplantısında LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurma talebi AK Parti grubunun oylarıyla reddedildi. CHP'li meclis üyeleri ile AK Partili meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, "CHP'li belediyelerin tamamında LGBT seminerleri, çalıştayları, programlarına imkanlar sunuldu. Biz Esenyurt'ta kendi çalışma alanımızda böyle bir şeye müsaade etmeyi doğru bulmadık" dedi.
İç Politika 06.10.2022, 07:21 06.10.2022, 08:02
İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurması, Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi. 17 kabul oyunun verildiği yönerge AK Parti grubunun verdiği 20 oy ile reddedildi.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt, yaptığı teklifte, "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak." ifadelerini kullandı.
AK Partili üyeler yapılan teklife tepki gösterirken bir üye, "Bugün burada teklifi benim önüme getiriyorsunuz, ben bunu imzalamam." dedi.
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