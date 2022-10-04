CHP, kamuda zaten serbest olan başörtüsü hakkında kanun teklifi verdi
CHP, kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini milletvekillerinin imzalarını tamamlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.
İç Politika 04.10.2022, 17:40
CHP, başörtüsüyle ilgili 3 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yaptığı açıklamada başörtüsüne güvence için Meclis'e kanun teklifi vereceklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Göreceğiz kim samimi, kim değil. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağdışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin" dedi.
Kaynak: Haber7
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